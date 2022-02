BDL signe une bonne année 2021

(NEWSManagers.com) - BDL Capital Management, une société de gestion indépendante fondée en 2005 par Hughes Beuzelin et Thierry Dupont, a dévoilé en marge d'une conférence de presse sur ses perspectives de marché 2022 une collecte nette de 400 millions d'euros pour l'exercice 2021. Ses encours s'établissaient à fin décembre à 2,5 milliards d'euros. La collecte inclut les 50 millions d'euros apportés par le fonds de place Emergence en juillet dernier pour le dernier né de sa gamme de 4 fonds, BDL Transitions. Labellisé ISR, celui-ci a pu passer la barre des 100 millions d'euros d'encours, tout comme le fonds quantitatif à objectif de performance absolue Durandal lancé en 2018.

Le fonds BDL Convictions, " lancé au départ juste avec les PEA de Thierry et moi" rappelle Hugues Beuzelin, a franchi la barre du milliard d'euros sous gestion. Depuis sa création en 2008 et sa commercialisation à la clientèle externe quelques années plus tard, il affiche une performance annuelle moyenne de près de 10%. En y incluant les solutions dédiées, la stratégie (axée sur du stock-picking en actions européennes avec une trentaine de valeurs seulement en portefeuille) - dépasse les 1,5 milliard. Quant à la stratégie BDL Rempart (long-short en actions européennes), elle atteint 738 millions d'euros dont 621 millions pour le fonds ouvert.

La société de gestion indépendante a poursuivi son développement à l'international avec l'ouverture d'un bureau à Genève et à Madrid. Les encours en dehors de France représentent un tiers du montant total. Les recrutements ont aussi été à l'ordre du jour avec l'arrivée de 2 analystes, 3 commerciaux et un responsable du service clients, portant les effectifs à 37 personnes.

Les deux fondateurs ont aussi décidé d'ouvrir le capital à presque tous les salariés (sous condition d'ancienneté) à hauteur de 20%. Ce montant pourrait être élargi dans les années à venir.