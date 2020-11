BDL Capital Management remanie son fonds ISR

(NEWSManagers.com) -

BDL Capital Management a retouché BDL Transition, son fonds ISR sur les actions européennes. Lors de son lancement en 2019, ce produit était une version ISR du fonds BDL Convictions. Un filtre ISR éliminait 20 % de l' univers d' investissement de son fonds modèle. Désormais, il a son propre processus de gestion et un portefeuille bien distinct du premier. De plus, BDL Transition avait une couverture indicielle qui a été supprimée à la demande de certains investisseurs.

Le fonds remanié se présente comme un produit multithématique. Les 5 thèmes choisis sont l' énergie, le digital, la mobilité, la santé et l' économie. Il est investi dans " les meilleurs acteurs pour chacune des thématiques et pour chaque secteur d' activité " , selon un communiqué de BDL.

Le fonds part d' un univers d' investissement d' entreprises européennes de plus de 1 milliard de capitalisation boursière. Après exclusion de certains secteurs comme l' armement et du tabac, puis des 20 % de sociétés les moins bien notées par Sustainalytics, les deux gérants mettent en œuvre un processus en trois étapes. D' abord, Jean Duchein et Laurent Chaudeurge passent en revue la qualité intrinsèque des entreprises. Ensuite, ils analysent leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, grâce à un système de notation propriétaire appelé QIRA. Enfin, ils mesurent la valorisation des entreprises dans une approche patrimoniale.

La construction du portefeuille " reflète bien l' économie et sa transformation. Cela nous permet d' avoir une bonne diversification sectorielle " , souligne Laurent Chaudeurge, interrogé par NewsManagers.

Enfin, BDL s' engage à verser 20 % des frais de surperformance du fonds à des fondations sur l' enfance.

Le fonds BDL Transition affiche 10 millions d' euros d' encours. Il avait été lancé avec 5 millions et a depuis obtenu le soutien d'un assureur français. D' autres investisseurs devraient suivre. L' équipe de gestion de BDL espère aussi obtenir le soutien d' Emergence, ce qui lui permettrait de passer un cap en termes d' encours.

L' analyse QIRA est réalisée par les 8 analystes de BDL et cette recherche est désormais utilisée depuis 2019 par l' ensemble des fonds de BDL. La boutique française gère aujourd'hui un encours de 1,5 milliard d' euros, après avoir dépassé les 2 milliards d' euros en 2018.