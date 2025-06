BD MULTIMEDIA : EMISSION OBLIGATAIRE DE 1M EUR POUR INITIER SA STRATÉGIE "BTC TREASURY COMPANY"

BD Multimedia (ALBDM), Fintech française cotée sur Euronext Growth, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat d'obligations convertibles (« OCA ») d'un montant nominal de 1 000 000 €, destiné à financer l'acquisition de Bitcoin et à lancer la prochaine phase de sa stratégie « BTC Treasury Company ».

MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES OCAs

Le Conseil d'administration, réuni en date du 16 juin 2025, a décidé la conclusion d'un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires (les « OCA »), en application de la délégation de compétence qui lui avait été conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2024, au titre de sa 9ème résolution.

Cette délégation autorisait la Société à procéder à une ou plusieurs augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, au profit de catégories déterminées de bénéficiaires.

L'émission des OCA s'inscrit dans ce cadre juridique et a été réservée à un partenaire stratégique identifié, dans une logique de financement ciblé et de renforcement des ressources affectées à la stratégie “BTC Treasury”, sans dilution excessive pour les actionnaires historiques.

L'émission, décidée par le Conseil d'administration, se déploie selon les conditions suivantes :

Montant nominal : 1 000 000 €

soit un premium de 48,1 % par rapport au cours de clôture du 16 juin 2025, date d'autorisation du conseil d'administration.

jusqu'au 30 juin 2027, avec prorogation possible si le cours BTC/EUR reste sous le prix d'acquisition.

au profit d'un partenaire stratégique, conformément à la délégation conférée au Conseil d'Administration par l'AGE du 25 juin 2024.

Les conditions favorables de l'émission témoignent de la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance de BD Multimedia. Consciente de sa valorisation intrinsèque, la société a fait le choix stratégique de ne pas procéder à une dilution excessive à des niveaux qu'elle juge déconnectés de son potentiel, préférant structurer l'opération selon une valorisation plus représentative de ses perspectives de développement.

Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

SÉCURITÉ ET ENCADREMENT DE L'INVESTISSEMENT EN BITCOIN (BTC)

Affectation des fonds : Les montants levés seront intégralement alloués à l'acquisition de Bitcoin, lesquels seront conservés dans un portefeuille dédié, distinct des autres actifs de la société.

Encadrement des cessions : Les cessions de Bitcoin sont strictement limitées aux cas suivants : à l'échéance des OCA non converties ou en cas de défaut de paiement, sous réserve d'une notification préalable aux investisseurs.

UNE OPÉRATION DE FINANCEMENT POUR AMORCER SA STRATÉGIE “BTC TREASURY COMPANY”

À la suite de la publication, le 15 mai 2025, de son rapport financier 2024 — salué pour la dynamique soutenue de ses activités de paiement — et de l'annonce d'une première allocation de trésorerie en Bitcoin, BD Multimedia a enregistré une forte réaction de marché, son cours passant de 0,90 € à un sommet de 10,50 €, soit une progression de +1 067 %

Soutenue par la confiance renouvelée de ses actionnaires, la Direction poursuit le déploiement de sa feuille de route stratégique et engage une nouvelle phase structurante de sa politique “Bitcoin Treasury”. Cette étape marque une intensification maîtrisée de l'allocation de trésorerie en actifs numériques, visant à optimiser la création de valeur à long terme. Ce positionnement s'inscrit dans un cadre opérationnel solide, adossé à des activités régulées, portées par les agréments délivrés par l'ACPR (établissement de paiement) et l'AMF via l'enregistrement PSAN (prestataire de services sur actifs numériques).

BD Multimedia annonce ce jour la signature d'un contrat d'obligations convertibles en actions (OCA), dont les conditions particulièrement favorables traduisent à la fois la confiance de son partenaire investisseur et la conviction de la société quant à ses perspectives de développement. Ce financement ciblé a pour objet de soutenir l'accélération de la stratégie “BTC Treasury”, tout en garantissant une dilution encadrée pour les actionnaires, sur la base d'un prix de conversion cohérent avec la valorisation actuelle et le potentiel de croissance du titre.

BD Multimedia reste néanmoins convaincue que son potentiel demeure largement sous-évalué. Rares sont les acteurs à combiner un agrément ACPR en tant qu'établissement de paiement, un enregistrement PSAN pour les crypto-actifs, et des fondamentaux solides dans les secteurs de la Fintech et de la blockchain. La société bénéficie en outre du soutien de partenaires solides, engagés à ses côtés dans une dynamique de croissance. Cette double légitimité réglementaire, couplée à une expertise technologique différenciante, positionne BD Multimedia comme un acteur émergent de référence — et ce n'est qu'un début. La montée en puissance est engagée.

INCIDENCE SUR LA RÉPARTITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

L'émission de 250 000 obligations convertibles en actions (OCA), donnant droit à la souscription de 83 333 actions ordinaires nouvelles sur la base d'une parité de conversion de 3 OCA pour 1 action, présente un impact capitalistique mesuré.

Cette opération permet à BD Multimedia de lever un montant total de 1 M€, entièrement dédié au déploiement de sa stratégie “BTC Treasury”, tout en assurant aux actionnaires existants une dilution strictement encadrée.

Compte tenu du premium de conversion appliqué et du nombre limité d'actions susceptibles d'être émises, l'opération s'inscrit dans une logique de préservation de l'intérêt des actionnaires historiques et de valorisation progressive du capital social.

Le tableau ci-dessous illustre l'évolution de la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital social avant émission, dans les trois hypothèses de dilution usuelles : avant conversion, après conversion des présentes OCA, et après exercice de l'ensemble des instruments dilutifs potentiels.

(BSA et OCA en circulation) Quote-part dans le capital 1,000 % 0,9629 % 0,7376 %

Avant conversion : Sur la base du capital social au 10 juin 2025 et avant toute émission d'obligations convertibles en actions (OCA), l'actionnaire détient 1,000 % des actions en circulation.

Après conversion des OCA : Dans l'hypothèse où l'ensemble des 250 000 OCA émises serait converti, il serait procédé à la création de 83 333 actions ordinaires nouvelles. La participation de l'actionnaire concerné s'établirait alors à 0,9629 %, représentant une dilution immédiate limitée à 0,0371 point de pourcentage. Cette dilution modérée résulte de l'application d'un prix de conversion assorti d'un premium significatif (12 € vs cours antérieur), réduisant mécaniquement le nombre de titres émis au profit des porteurs d'OCA.

Après exercice de tous les instruments dilutifs : En tenant compte d'un scénario de plein exercice intégrant l'ensemble des instruments dilutifs potentiels — notamment les bons de souscription d'actions et les émissions obligataires antérieures et actuelles — la participation de ce même actionnaire serait portée à 0,7376 %. Ce scénario maximal de dilution reste conforme aux pratiques de marché et témoigne d'un encadrement strict des effets dilutifs dans l'intérêt des actionnaires historiques.

ENCADREMENT JURIDIQUE DE l'ÉMISSION - SUPPRESSION DU DPS

Conformément à la délégation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juin 2024, le Conseil d'administration a décidé de procéder à une émission d'obligations convertibles en actions (OCA) sans droit préférentiel de souscription, au profit d'un partenaire stratégique.

Cette opération vise à faciliter une levée de fonds rapide, dans le cadre d'un partenariat stratégique, tout en assurant une transparence totale sur les modalités de conversion et la dilution associée.

La suppression du droit préférentiel de souscription a été jugée conforme à l'intérêt social de la société, en ce qu'elle permet un renforcement ciblé de la structure financière et le financement d'une stratégie différenciante (BTC Treasury), sans recours immédiat à une levée de fonds dilutive ouverte au marché.



A PROPOS DE BD MULTIMEDIA :

BD Multimedia est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0000035305 – ALBDM).

Premier acteur à détenir simultanément un agrément ACPR pour l'établissement de paiement et un statut PSAN pour les crypto-actifs, elle propose des solutions Fintech-as-a-Service (FaaS) innovantes et s'engage à faire de sa trésorerie un moteur de croissance via une allocation progressive au Bitcoin.



LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu. La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France. La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM).