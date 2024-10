BD MULTIMEDIA : Diffusion du rapport semestriel 2024

Le Groupe BD Multimedia annonce la publication de son rapport financier semestriel 2024. Il est accessible librement et en français sur le site de la société www.bdmultimedia.fr à l'onglet communication financière / rapports semestriels, ainsi que sur le site public Euronext.

Résilience et adaptation dans un contexte exigeant

Dans un environnement économique toujours complexe, BD Multimedia fait face à des charges qui demeurent élevées et à des pertes significatives. Malgré ces difficultés, la société reste résolue à poursuivre sa transformation en se concentrant sur la diversification de ses activités et l'optimisation de son organisation pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients dans les services de paiement et les actifs numériques.

Une stratégie fondée sur l'Innovation et la spécialisation

BD Multimedia se distingue parmi les acteurs les plus novateurs du marché, en tant que l'une des rares sociétés à combiner un agrément d'établissement de paiement et un statut PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques). La société s'appuie sur une maîtrise solide de son environnement technique et une grande agilité pour offrir des solutions "tailor-made" qui répondent aux exigences spécifiques de ses partenaires et clients.

Services de Paiement et tenue de compte : En renforçant ses solutions telles que Starpass, Payment.net et Toneo First, BD Multimedia améliore l'intégration de ses produits et met l'accent sur une expérience utilisateur harmonisée. L'application mobile Toneo First regroupe désormais les services du groupe, offrant une solution complète et adaptable pour les clients en marque blanche.

: En renforçant ses solutions telles que Starpass, Payment.net et Toneo First, BD Multimedia améliore l'intégration de ses produits et met l'accent sur une expérience utilisateur harmonisée. L'application mobile Toneo First regroupe désormais les services du groupe, offrant une solution complète et adaptable pour les clients en marque blanche. L'offre Fintech-as-a-Service : Malgré les défis de l'année, l'offre "Fintech-as-a-Service" continue de répondre aux besoins des entreprises cherchant à intégrer des solutions financières BtoBtoC. Cette offre souligne l'adaptabilité de BD Multimedia dans un environnement en pleine transformation et sa capacité à soutenir des modèles d'affaires flexibles.

: Malgré les défis de l'année, l'offre "Fintech-as-a-Service" continue de répondre aux besoins des entreprises cherchant à intégrer des solutions financières BtoBtoC. Cette offre souligne l'adaptabilité de BD Multimedia dans un environnement en pleine transformation et sa capacité à soutenir des modèles d'affaires flexibles. PSAN et Crypto-Actifs : Avec son statut PSAN obtenu en septembre 2023, BD Multimedia a franchi une étape importante, lui permettant d'élargir son offre de services aux crypto-actifs, tels que le staking et les opérations fiat-to-crypto. Parmi ses initiatives phares figure Olympus Game, un jeu de type Play-to-Earn qui capitalise sur l'essor des actifs numériques en offrant aux utilisateurs une expérience ludique et rémunératrice. Ce développement témoigne de l'engagement de BD Multimedia à intégrer les innovations de l'économie numérique tout en respectant les exigences réglementaires.

Perspectives et objectifs

Bien que l'année en cours présente de nombreux défis, BD Multimedia garde une vision optimiste sur le long terme. La société est déterminée à ajuster ses stratégies pour renforcer ses marges et optimiser son efficacité, tout en restant à l'écoute des évolutions du marché. Avec sa capacité à s'adapter et à proposer des solutions personnalisées, BD Multimedia poursuit ses efforts pour s'affirmer comme un acteur innovant au service de ses clients et partenaires.

A PROPOS DE BD MULTIMEDIA :

Un virage fintech-as-a-service qui se matérialise

BD Multimédia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique. La société est orientée vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information et du Web3 : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF.

La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement.

La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs.

La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe.

La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM).