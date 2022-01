BD MULTIMEDIA : Acquisition de METACOLLECTOR

BD MULTIMEDIA annonce la finalisation d'un accord d'acquisition de METACOLLECTOR.

METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT.

METACOLLECTOR lancera prochainement sa collection de token NFT "ARTFRAGS", fragments inspirés d'oeuvre d'art célèbres unique et numérotés (une créature sortie de l'univers de Kandinsky, un nymphéa de celui de Monet, une forme abstraite venant de Mondrian).

METACOLLECTOR permet de remixer l'art du patrimoine et de plonger le collectionneur lui-même dans l'acte créatif.

LE FONCTIONNEMENT :

Les collectionneurs collectionnent des fragments inspirés d'œuvres d'art exceptionnelles du patrimoine mondial. Les fragments d'art collectés par le collectionneur sont recomposés automatiquement entre eux pour devenir une œuvre unique en elle-même. Les fragments peuvent être revendus par un collectionneur à un autre collectionneur. Ou un collectionneur peut acheter la collection entière s'il veut conserver intact cette œuvre générée.

L'ÉCOSYSTÈME :

METACOLLECTOR démarrera sur la blockchain Tezos car il s'agit d'une blockchain à faible consommation énergétique, faible coût de transaction et accueillante pour les projets expérimentaux sur les NFT. ethereum 2 sera ciblé dès son déploiement.

Tezos a déjà 40 000 collectionneurs NFT actifs et avides de projets innovants.

La blockchain Tezos est une plate-forme open source qui exécute des contrats intelligents (smart contracts) et peut évoluer au fil du temps avec son registre auto-modifiable. Tezos a été cité en début d'année par JPMorgan comme l'une des 4 cryptos qui pourront remplacer l'Ethereum (désigné comme "Ethereum-killer" par JPMorgan).

Tezos était au centre de la scène à Art Basel Miami Beach 2021, avec une série de conférences et une exposition présentant plusieurs des meilleurs artistes utilisant Tezos pour offrir leurs NFT. La place de marché NFT Rarible vient de l'ajouter en plus d'Ethereum, et dans le monde des collections grand public, Gap vient de choisir Tezos pour son projet NFT.

LA ROADMAP :

La version alpha de METACOLLECTOR sera lancée en janvier 2022. Les NFT ARTFRAGS seront listés sur la plateforme Rarible.com et Objkt.com

Au fur et à mesure que les fragments sortiront, la popularité du projet grandira, permettant à terme pour METACOLLECTOR de devenir sa propre place de marché.

METACOLLECTOR est conçu pour être VR et AR-ready, ainsi les collectionneurs pourront présenter leurs ARTFRAGS et le résultat de leur collection dans des galeries virtuelles de metaverses.

Les intégrations techniques de Quest, ARkit, ARCore permettront d'être connecté à une communauté d'utilisateurs actifs de mondes virtuels. Ce travail en amont permettra rapidement une présence de METACOLLECTOR dans des metaverses d'envergure tels Rec Room ou Facebook Horizon World.

METACOLLECTOR permettra à ce moment les échanges sur Ethereum 2 pour revendre ses NFT auprès d'un public plus large.

Le modèle économique de METACOLLECTOR est basé sur la vente d'Art frags et sur le marché secondaire via le partage de royalties et sur les commissions de revente.

Une présentation écrite de type “white paper" sera publiée prochainement. La société prévoit une conférence pour présenter le projet plus en détail.

Le prochain communiqué en rapport avec les produits de la société fera un point sur les avancées de la société UNIQUIRE.

A propos de BD Multimedia, une fintech ancrée dans la révolution du numérique :



BD Multimedia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique et orienté vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information.

Depuis le milieu des années 80, BD Multimedia a participé à l'essor de la télématique, des services Télécoms en France et a toujours su s'adapter aux évolutions technologiques pour se transformer progressivement en une Fintech.

La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées TONEO FIRST et dont les produits sont distribués dans l'ensemble des buralistes en France. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logiciels dédiées aux services de paiement.

La nouvelle filiale UNIQUIRE porte le projet Blockchain / NFT du Groupe dont les détails seront communiqués ultérieurement.



BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM)

