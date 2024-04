BCE : vers une baisse des taux

Amundi

L'inflation se confirme aux États-Unis, publication de l'enquête de la BCE sur le crédit bancaire, en Chine l'IPC montre une inflation plus faible que prévu..... ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les données macroéconomiques continuent d'indiquer des divergences dans tous les domaines. L'inflation a de nouveau surpris à la hausse aux États-Unis, où elle est davantage alimentée par la demande, contrairement à l'Europe où un ralentissement plus rapide des prix se matérialise. Les attentes en matière de croissance divergent également. Aux États-Unis, les données de croissance et les indicateurs du moral des investisseurs indiquent que l'économie se porte mieux que prévu, avec une consommation résiliente. Les économistes ont ainsi revu à la hausse les prévisions de croissance pour les États-Unis, tandis que la croissance devrait rester faible en Europe et marquée par des divergences d'un pays à l'autre. Cette combinaison entre croissance et inflation aura bien sûr une incidence sur les décisions politiques. La Fed et la BCE sont susceptibles de réduire leurs taux cette année tout en surveillant de près l'inflation.

