BCE : "Une première baisse des taux n'interviendra qu'en juin" (Generali Investments)

(AOF) - Martin Wolburg, économiste senior chez Generali Investments, livre ses commentaires en amont de la réunion de la BCE, programmée ce jeudi à Bruxelles. "Nous nous attendons à ce que la BCE adopte une position d'attente en soulignant une fois de plus sa dépendance aux données. Nous continuons de penser qu'une première baisse des taux n'interviendra qu'en juin et pensons que la conférence de presse qui l'accompagnera sera cohérente avec ce point de vue ".

Suite à des données d'inflation globalement favorables, les marchés ont commencé à spéculer sur des réductions des taux directeurs de la BCE à partir du deuxième trimestre, poursuit Martin Wolburg.

Les commentaires récents des membres du Conseil des gouverneurs ont été plus hétérogènes et la présidente Christine Lagarde a de nouveau souligné l'importance des conventions collectives salariales de cette année. Les derniers accords conclus en France, en Espagne et aux Pays-Bas, ont été assez élevés et n'ont probablement pas apaisé les inquiétudes concernant l'inflation à moyen terme.