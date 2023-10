Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: statu quo sur les taux directeurs information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion de politique monétaire à Athènes, le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a décidé de laisser inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs, à respectivement à 4,50%, 4,75% et 4,00%.



'L'inflation s'est inscrite en net recul en septembre, en raison notamment de forts effets de base, et la plupart des mesures de l'inflation sous-jacente ont continué de se tasser', met-il en avant dans son communiqué.



Selon le conseil, la transmission de ses précédentes hausses des taux décidées aux conditions de financement demeure vigoureuse, ce qui freine de plus en plus la demande et contribue ainsi au ralentissement de l'inflation.





