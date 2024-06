BCE: réduction des taux en juin, prudence après (CMAM)

(AOF) - "La BCE s'apprête à effectuer sa première baisse des taux de 25 points de base en juin", annonce François Rimeu, stratégiste senior chez CMAM, pour qui "une réduction progressive se prépare". Après le mois de juin, la BCE "devrait continuer avec prudence sa politique d'assouplissement" et "les nouvelles projections macroéconomiques des services de la BCE devraient refléter une croissance plus forte que prévue cette année, avec un profil d'inflation globalement inchangé et un objectif de 2 % d'ici 2025", ajoute-t-il.

Le gérant précise que la BCE "devrait réduire à l'unanimité ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base, fixant le taux de dépôt à 3,75 %, le taux de refinancement à 4,25 % et le taux de la facilité de prêt marginal à 4,50 %". "Toutefois, nous ne pensons pas qu'il y ait un consensus fort pour une deuxième réduction similaire en juillet", modère-t-il.

Pour lui la présidente Christine Lagarde "devrait réaffirmer que les décisions de politique monétaire resteront dépendantes des données", ce qui permettra "une certaine flexibilité dans l'orientation de la politique monétaire au cours des prochains mois".