BCE: projections 2023-25 révisées pour la zone euro information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 15:34

(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la BCE a fait part d'une révision à la hausse de ses projections d'inflation moyenne globale pour la zone euro pour 2023 et 2024, à respectivement 5,6% et 3,2%, mais à la baisse pour 2025, à 2,1%.



Toutefois, hors énergie et produits alimentaires, ses services ont légèrement révisé à la baisse la trajectoire projetée de l'inflation sous-jacente dans la région, à 5,1% en moyenne en 2023, 2,9% en 2024 et 2,2% en 2025.



Enfin, 'eu égard à l'incidence croissante du resserrement monétaire sur la demande intérieure et au ralentissement du commerce international', ils ont sensiblement réduit leurs projections de croissance économique à 0,7% en 2023, 1% en 2024 et 1,5% en 2025.