BCE : "Nouvelle hausse ou pause ? Nous parions sur la seconde option " (La Française AM)

(AOF) - Selon François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, la BCE devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés lors de la réunion de septembre en raison de la détérioration de la croissance. La décision, poursuit-il, devrait faire débat au sein du conseil en raison d’une inflation toujours trop forte et de la hausse du prix du baril de pétrole durant l’été. "Nous nous attendons à ce que la BCE maintienne le taux de dépôt à 3,75 % et le taux Refi à 4,25 % compte tenu de l'affaiblissement de la croissance et du léger ralentissement de l'inflation sous-jacente".

Et d'ajouter : "Nous prévoyons par ailleurs une approche réunion par réunion avec la possibilité d'augmenter ou non les taux après septembre".

En résumé, La Française AM s'attend à ce que la BCE conserve un ton peu accommodant tout en gardant les taux inchangés. "Lors de la conférence de presse, la présidente Lagarde s'efforcera d'éviter une communication "dovish", indiquant clairement qu'un nouveau resserrement est possible. Cette réunion pourrait entraîner une légère pentification de la courbe des taux".