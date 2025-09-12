 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 828,05
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BCE: Les analystes réduisent leurs paris sur une prochaine baisse des taux
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 15:43

PHOTO DE FICHIER : Le bâtiment de la Banque centrale européenne

PHOTO DE FICHIER : Le bâtiment de la Banque centrale européenne

par Kanchana Chakravarty et Siddarth S

(Reuters) -Les grands courtiers internationaux s'attendent à ce que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne ses taux d'intérêt inchangés plus longtemps, jusqu'en 2026, et certains prévoient même que la prochaine mesure sera une hausse, après que l'institut monétaire a annoncé jeudi une deuxième pause consécutive et présenté des perspectives optimistes en matière de croissance et d'inflation.

La BCE a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à 2%, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision.

"Nous continuons d'être dans une bonne position", a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lors de la conférence de presse qui a suivi la décision de l'institution, ajoutant que l'inflation se situait au niveau cible et que l'économie restait solide.

Ces observations ont conduit UBS à abandonner sa prévision d'une baisse des taux en décembre, le courtier s'attendant désormais à ce que la BCE maintienne son taux d'intérêt inchangé pendant une "période prolongée".

Il rejoint ainsi Goldman Sachs, qui ne prévoit aucune baisse des taux cette année.

Les opérateurs évaluent à 84% la probabilité que la banque centrale maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de 2025, selon les données de LSEG.

J.P. Morgan a repoussé d'octobre à décembre sa prévision d'une baisse de 25 points de base, tandis que Barclays, Morgan Stanley et Wells Fargo ont réitéré leurs attentes d'une baisse d'un quart de point en décembre.

Christine Lagarde a déclaré que les risques pour l'économie étaient "plus équilibrés" qu'en juin, mais que les perspectives d'inflation restaient exceptionnellement incertaines.

"Nous reconnaissons le risque évident que la BCE en ait fini avec les réductions, mais nous voulons aussi reconnaître que les perspectives d'inflation impliquent toujours un biais d'assouplissement", écrivent les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Pour leur part, TD Securities, ainsi que Deutsche Bank et BNP Paribas, s'attendent à ce que la BCE relève ses taux d'intérêt en 2026 après les avoir maintenus inchangés jusqu'à la fin de l'année.

(Rédigé par Kanchana Chakravarty à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
BCE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/09/2025 à 15:43:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank