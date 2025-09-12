BCE: Les analystes réduisent leurs paris sur une prochaine baisse des taux

PHOTO DE FICHIER : Le bâtiment de la Banque centrale européenne

par Kanchana Chakravarty et Siddarth S

(Reuters) -Les grands courtiers internationaux s'attendent à ce que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne ses taux d'intérêt inchangés plus longtemps, jusqu'en 2026, et certains prévoient même que la prochaine mesure sera une hausse, après que l'institut monétaire a annoncé jeudi une deuxième pause consécutive et présenté des perspectives optimistes en matière de croissance et d'inflation.

La BCE a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à 2%, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision.

"Nous continuons d'être dans une bonne position", a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lors de la conférence de presse qui a suivi la décision de l'institution, ajoutant que l'inflation se situait au niveau cible et que l'économie restait solide.

Ces observations ont conduit UBS à abandonner sa prévision d'une baisse des taux en décembre, le courtier s'attendant désormais à ce que la BCE maintienne son taux d'intérêt inchangé pendant une "période prolongée".

Il rejoint ainsi Goldman Sachs, qui ne prévoit aucune baisse des taux cette année.

Les opérateurs évaluent à 84% la probabilité que la banque centrale maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de 2025, selon les données de LSEG.

J.P. Morgan a repoussé d'octobre à décembre sa prévision d'une baisse de 25 points de base, tandis que Barclays, Morgan Stanley et Wells Fargo ont réitéré leurs attentes d'une baisse d'un quart de point en décembre.

Christine Lagarde a déclaré que les risques pour l'économie étaient "plus équilibrés" qu'en juin, mais que les perspectives d'inflation restaient exceptionnellement incertaines.

"Nous reconnaissons le risque évident que la BCE en ait fini avec les réductions, mais nous voulons aussi reconnaître que les perspectives d'inflation impliquent toujours un biais d'assouplissement", écrivent les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Pour leur part, TD Securities, ainsi que Deutsche Bank et BNP Paribas, s'attendent à ce que la BCE relève ses taux d'intérêt en 2026 après les avoir maintenus inchangés jusqu'à la fin de l'année.

(Rédigé par Kanchana Chakravarty à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)