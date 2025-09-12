 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 778,52
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BCE : "le cycle de réduction des taux de la BCE approche de son terme"(Indosuez Wealth Management)
information fournie par AOF 12/09/2025 à 10:32

(AOF) - "La présidente Lagarde a marqué un tournant en affirmant que le processus de désinflation est désormais terminé pour la zone euro », souligne Bénédicte Kukla, chief strategist chez Indosuez Wealth Management. Elle anticipe "des effets de base moins favorables sur l'énergie dans les mois à venir, mais restons confiants quant à une inclinaison des risques à la baisse pour l'inflation".

Cette perspective, poursuit-elle, repose sur des facteurs tels qu'une croissance modérée des salaires, la baisse des prix à la production en Chine et l'appréciation de l'euro.

Dans ce contexte, Indosuez Wealth Management estime que le cycle de réduction des taux de la BCE approche de son terme. "Selon notre analyse, le taux terminal se situera à 1,75 %, ce qui laisse envisager une dernière réduction de 25 points de base au début de 2026, avant une potentille réaccélération graduelle de l'inflation fin 2026 liée à l'impact des mesures de relance en Allemagne".

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank