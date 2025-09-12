BCE : "le cycle de réduction des taux de la BCE approche de son terme"(Indosuez Wealth Management)

(AOF) - "La présidente Lagarde a marqué un tournant en affirmant que le processus de désinflation est désormais terminé pour la zone euro », souligne Bénédicte Kukla, chief strategist chez Indosuez Wealth Management. Elle anticipe "des effets de base moins favorables sur l'énergie dans les mois à venir, mais restons confiants quant à une inclinaison des risques à la baisse pour l'inflation".

Cette perspective, poursuit-elle, repose sur des facteurs tels qu'une croissance modérée des salaires, la baisse des prix à la production en Chine et l'appréciation de l'euro.

Dans ce contexte, Indosuez Wealth Management estime que le cycle de réduction des taux de la BCE approche de son terme. "Selon notre analyse, le taux terminal se situera à 1,75 %, ce qui laisse envisager une dernière réduction de 25 points de base au début de 2026, avant une potentille réaccélération graduelle de l'inflation fin 2026 liée à l'impact des mesures de relance en Allemagne".