BCE : "Lagarde devrait tempérer les attentes des marchés " (Crédit Mutuel AM)

(AOF) - "La BCE devrait en effet maintenir sa politique monétaire inchangée et conserver un message similaire à celui des précédentes réunions. Les dernières déclarations d’Isabel Schnabel ont en effet confirmé la très faible probabilité de voir la BCE baisser les taux à court terme", a expliqué François Rimeu, senior strategist chez Crédit Mutuel AM. Selon lui, la BCE devrait signaler un scénario de croissance meilleure que prévu il y a 3 mois et confirmer que la politique monétaire est actuellement en "bonne" position.

Le taux de facilité de dépôt devrait rester fixé à 2 %, soutenu par une croissance résiliente et une inflation maîtrisée.

"Christine Lagarde devrait tempérer les attentes des marchés concernant une potentielle hausse de taux en 2026 et réitérer le message d'une BCE qui poursuivra son approche "réunion par réunion", en ajustant sa politique en fonction des données disponibles", conclut François Rimeu.