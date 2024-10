Ils ne constituent pas une surprise majeure qui ferait dérailler la trajectoire d'assouplissement attendue, mais la réduction de 50 points de base qui était prévue avec une probabilité de 50 % il y a deux semaines pourrait ne plus être d'actualité.

Ces chiffres, souligne-il, soulagent la BCE et soutiennent sa politique de réduction progressive des taux.

BCE : "La réduction de 50 points de base pourrait ne plus être d'actualité" (ABN Amro IS)

