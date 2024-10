BCE: la baisse de 25 points de base, un choix "incohérent" (Pictet AM)

(AOF) - "La semaine prochaine, la BCE baissera vraisemblablement sans surprise ses taux de 25 points de base" et "cela nous paraît assez incohérent". C’est ce qu’a déclaré Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM, lors d’un déjeuner de presse organisé le 10 octobre 2024 à Paris. "Vous avez un effondrement du secteur manufacturier, des prix de l'énergie qui sont quatre fois supérieurs à ceux des Etats-Unis, l'Allemagne qui est en récession structurellement et des sujets budgétaires" a-t-il souligné.

Selon Christopher Dembik, l'incohérence pour la BCE est " de se focaliser sur une éventuelle boucle prix-salaire dans les services, qu'aujourd'hui aucun économiste le considère comme réelle ".

"Autant au mois de février, ça aurait pu faire sens, car on pouvait avoir des indicateurs un peu contrastés sur cette boucle prix-salaire dans les services", mais "aujourd'hui, vous n'avez aucun élément qui légitime une faible action encore de 25 points de base", précise le conseiller.

Pour lui "si la BCE continue sur son rythme de 25 points de base, il y aura un problème avec l'immobilier commercial ". Il souligne que la BCE a récemment fait une étude sur l'exposition des grandes banques européennes à l'immobilier commercial, et que "le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il pourrait y avoir des efforts à faire en termes de transparence sur la valeur des biens".

"Une baisse de 50 points de base serait salutaire pour l'immobilier commercial, même si ça ne résoudrait pas l'intégralité des problèmes", conclut-il.