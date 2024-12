La BCE se concentre trop sur le secteur des services, qui est moins sensible à une politique monétaire restrictive.

Selon Christophe Boucher, l'écart entre le secteur des services et le secteur manufacturier se creuse et devrait encore s'accroître si la BCE maintient ses taux en territoire restrictif trop longtemps.

BCE : "l'approche privilégiée est celle d'un assouplissement progressif" (ABN Amro IS)

