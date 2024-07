BCE: Fitch table toujours sur une baisse en septembre

(AOF) - "La décision de la BCE de ne pas modifier ses taux lors de la réunion d'aujourd'hui ne faisait aucun doute compte tenu de la récente rigidité de l'inflation des prix et des salaires", explique Jessica Hinds, directrice chez Fitch Ratings. Elle relève cependant que le communiqué qui l'accompagnait "laissait entendre que ces données ne semblaient pas avoir sensiblement modifié l'opinion de la BCE", la Banque attribuant les récentes hausses de certaines mesures de l'inflation sous-jacente à des "facteurs ponctuels."

