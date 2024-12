BCE: baisse de taux de 25 points de base information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion de politique monétaire, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'abaisser à nouveau ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base, à respectivement à 3,00%, 3,15% et 3,40%, décision qui prendra effet le 18 décembre.



'Le processus de désinflation est en bonne voie', estime l'institut monétaire francfortois, dont les services pensent que l'inflation globale s'établirait en moyenne à 2,4% en 2024, 2,1% en 2025, 1,9% en 2026 et 2,1% en 2027.



Les services de l'Eurosystème anticipent désormais une reprise économique plus lente que dans les projections de septembre : l'économie de la zone euro devrait croître de 0,7% en 2024, 1,1% en 2025, 1,4% en 2026 et 1,3% en 2027.



Concernant son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), la BCE en réduit le portefeuille de 7,5 milliards d'euros par mois en moyenne, et elle entend toujours mettre un terme aux réinvestissements dans le cadre du PEPP fin 2024.



Le conseil des gouverneurs 'se tient prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments, dans le cadre de son mandat, pour assurer le retour de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme et pour préserver la bonne transmission de la politique monétaire'.





