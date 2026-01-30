BCB Bancorp perd du terrain après avoir réduit son dividende de 50%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions de la banque communautaire BCB Bancorp BCBP.O chutent de 4,8 % à 7,45 $ avant bourse

** BCBP réduit son dividende trimestriel en espèces de 0,16 $ à 0,08 $ par action

** La banque invoque la gestion du bilan pour justifier cette décision

** Pendant ce temps, BCBP a enregistré une perte trimestrielle , en raison de la dépréciation d'une propriété immobilière liée au cannabis

** Tout au long de l'année 2025, la direction a pris des mesures décisives et proactives pour améliorer la qualité des actifs tout en renforçant notre position en capital et notre profil de liquidité. Ces actions ont créé une base plus résiliente et nous placent en bonne position à l'aube de 2026", déclare Michael Shriner, directeur général de BCBP

** Un courtier sur trois considère l'action comme "strong buy" et deux comme "hold"; PT médian $9.00 - données compilées par LSEG

** L'action BCBP a baissé de 3,1 % depuis le début du mois