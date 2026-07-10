BC Partners et CVC auraient jeté leur dévolu sur la société italienne de café Segafredo Zanetti, alors que le détenteur du fonds envisagerait de la céder, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elvira Pollina

BC Partners et CVC font partie des sociétés de rachat qui envisagent de faire une offre sur le producteur de café italien Segafredo Zanetti, alors que le fonds de capital-investissement QuattroR étudie la vente de sa participation majoritaire dans la société, ont indiqué deux sources proches du dossier.

Bain Capital et Capvest étudient également un éventuel investissement, a déclaré l'une des sources à Reuters.

QuattroR a retenu les services de Lazard en tant que conseiller, a ajouté cette source.

QuattroR, qui a investi pour la première fois dans Segafredo Zanetti en avril 2024, détient une participation de plus de 70 % dans le groupe fondé dans les années 1960 par la famille italienne Zanetti.

La société, qui détient des marques telles que Segafredo, Boncafe et Chock full of Nuts, est entrée en bourse en 2015, mais le cours de son action a connu des difficultés au cours des années suivantes en raison des tendances négatives du secteur.

En 2020, la famille fondatrice a lancé une offre publique de rachat afin de retirer le groupe de la cote, après que la pandémie de COVID-19 eut encore davantage fait chuter le cours de l’action.

Segafredo Zanetti prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros cette année, avec un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d’environ 120 millions d’euros, a indiqué la première source.

Aucune manifestation d’intérêt officielle n’a été soumise à ce jour, ont précisé ces deux personnes, tout en soulignant qu’un processus de vente serait complexe et qu’une transaction pourrait ne pas aboutir.

QuattroR, BC Partners et CVC ont tous refusé de commenter. Bain Capital et Capvest n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter.