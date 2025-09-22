 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BBVA relève de 10% son offre sur Sabadell, la valorisant à 17 milliards d'euros
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 09:25

Le logo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Le logo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

La banque espagnole BBVA a déclaré lundi avoir relevé son offre pour Sabadell de 10%, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros.

BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour chaque 4,8376 actions de Sabadell dans ce qui serait la deuxième plus grande transaction bancaire d'Espagne en termes d'actifs.

"La contrepartie sera désormais entièrement sous forme d'actions, de sorte que les actionnaires réalisant des plus-values ne seront pas imposés en Espagne, si l'acceptation dépasse 50% des droits de vote de Banco Sabadell", a déclaré BBVA dans un communiqué.

Le conseil d'administration de BBVA a également accepté de renoncer à la possibilité d'apporter d'autres améliorations à la contrepartie et de prolonger la période d'acceptation.

BBVA avait précédemment offert une action BBVA pour chaque 5,5483 actions Sabadell et 0,70 euros en espèces, l'équivalent d'environ 3,084 euros par action ou 15,49 milliards d'euros en tenant compte des prix de clôture du vendredi 19 septembre et du ratio d'échange précédent.

(Rédigé par Jesus Aguado, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

