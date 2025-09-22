BBVA relève de 10% son offre sur Sabadell, la valorisant à 17 milliards d'euros

Le logo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

La banque espagnole BBVA a déclaré lundi avoir relevé son offre pour Sabadell de 10%, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros.

BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour chaque 4,8376 actions de Sabadell dans ce qui serait la deuxième plus grande transaction bancaire d'Espagne en termes d'actifs.

"La contrepartie sera désormais entièrement sous forme d'actions, de sorte que les actionnaires réalisant des plus-values ne seront pas imposés en Espagne, si l'acceptation dépasse 50% des droits de vote de Banco Sabadell", a déclaré BBVA dans un communiqué.

Le conseil d'administration de BBVA a également accepté de renoncer à la possibilité d'apporter d'autres améliorations à la contrepartie et de prolonger la période d'acceptation.

BBVA avait précédemment offert une action BBVA pour chaque 5,5483 actions Sabadell et 0,70 euros en espèces, l'équivalent d'environ 3,084 euros par action ou 15,49 milliards d'euros en tenant compte des prix de clôture du vendredi 19 septembre et du ratio d'échange précédent.

(Rédigé par Jesus Aguado, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)