 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 859,75
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BBVA relève de 10% son offre sur Sabadell, la valorisant à €17 mds
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 08:36

La banque espagnole BBVA BBVA.MC a déclaré lundi avoir relevé son offre pour Sabadell SABE.MC de 10%, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros.

BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour chaque 4,8376 actions de Sabadell dans ce qui serait la deuxième plus grande transaction bancaire d'Espagne en termes d'actifs.

"La contrepartie sera désormais entièrement sous forme d'actions, de sorte que les actionnaires réalisant des plus-values ne seront pas imposés en Espagne, si l'acceptation dépasse 50% des droits de vote de Banco Sabadell", a déclaré BBVA dans un communiqué.

Le conseil d'administration de BBVA a également accepté de renoncer à la possibilité d'apporter d'autres améliorations à la contrepartie et de prolonger la période d'acceptation.

BBVA avait précédemment offert une action BBVA pour chaque 5,5483 actions Sabadell et 0,70 euros en espèces, l'équivalent d'environ 3,084 euros par action ou 15,49 milliards d'euros en tenant compte des prix de clôture du vendredi 19 septembre et du ratio d'échange précédent.

(Rédigé par Jesus Aguado, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,2240 EUR Sibe -0,92%
BBVA
15,9900 EUR Sibe -1,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue aérienne de terrains résidentiels dégagés après la destruction de maisons lors de l'incendie d'Eaton en janvier 2025, à côté de maisons encore debout, parmi lesquelles la maison de Karen Girard, le 20 août 2025 à Altadena, en Californie ( AFP / Robyn Beck )
    Los Angeles infestée de maisons toxiques, des mois après les incendies
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:50 

    Neuf mois après les incendies de Los Angeles, Karen Girard ne peut toujours pas réemménager chez elle. La fumée a imprégné les murs, le parquet et les meubles d'un cocktail toxique qui l'oblige à porter un masque chaque fois qu'elle y pénètre. Sa maison est infestée ... Lire la suite

  • La Bourse de Londres, en Grande-Bretagne
    L'Europe ouvre dans le rouge après Powell
    information fournie par Reuters 24.09.2025 09:50 

    Les principales Bourses européennes sont en baisse mercredi en matinée au lendemain d'un discours prudent de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), mais le compartiment de la défense offre un peu de soutien avec la volte-face de Donald ... Lire la suite

  • L'intérieur du magasin phare de JD Sports à Londres
    JD Sports: Bénéfice au 1er semestre en baisse de 13,5% avec la faiblesse des ventes aux Etats-Unis
    information fournie par Reuters 24.09.2025 09:47 

    JD Sports Fashion a annoncé une baisse de 13,5% de son bénéfice semestriel mercredi, pénalisé par un recul des ventes aux États-Unis, tout en confirmant ses prévisions annuelles et restant prudent quant au contexte de marché. Le distributeur coté au FTSE 100, qui ... Lire la suite

  • Une rue de Hualien à Taïwan le 24 septembre 2025 après le passage de Ragasa qui y a fait 14 morts ( AFP / Johnson LIU )
    Le typhon Ragasa fait 14 morts à Taïwan, le sud de la Chine en alerte
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:35 

    Au moins 14 personnes sont mortes à Taïwan des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du super-typhon Ragasa, dont les fortes pluies et les vents violents balaient mercredi le sud de Chine, où Hong Kong reste en alerte. Les pluies torrentielles ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank