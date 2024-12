BBVA: propose des prêts via application mobile en Turquie information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - BBVA fait savoir que sa filiale turque, Garanti BBVA, a lancé le premier prêt numérique pour véhicules d'occasion en Türkiye, accessible via son application mobile. Ce service permet aux clients de financer l'achat de véhicules d'occasion auprès de concessionnaires ou de particuliers sans se rendre en agence.



Grâce à une procédure entièrement numérique et rapide, incluant une fonction d'approbation du vendeur, les transactions sont 'sécurisées et simplifiées', assure Garanti BBVA.



Selon Ceren Acer Kezik, directrice générale adjointe de Garanti BBVA, ce produit illustre 'l'engagement de la banque à offrir des solutions innovantes et une expérience bancaire exceptionnelle'.





