BBVA-Le gendarme espagnol des marchés autorise l'offre améliorée sur Sabadell
25/09/2025

L'autorité espagnole de la concurrence a déclaré jeudi avoir approuvé l'offre améliorée proposée lundi par la banque espagnole BBVA BBVA.MC pour son concurrent Sabadell SABE.MC .

Les investisseurs ont désormais jusqu'au 10 octobre pour apporter leurs actions, contre le 7 octobre pour l'offre précédente, et les résultats devraient être publiés sept jours après la fin de la période d'acceptation.

Sabadell a jusqu'à cinq jours à compter de l'autorisation pour émettre un avis sur la nouvelle offre améliorée, bien que le directeur général Cesar Gonzalez Bueno a déclaré que la nouvelle offre était "clairement modeste" et que les chances de succès de BBVA avaient diminué.

Selon les nouvelles conditions, BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour 4,8376 actions de Sabadell, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros, dans ce qui serait la deuxième plus grande transaction bancaire d'Espagne en termes d'actifs.

L'offre représente une prime de 1,6% par rapport au cours de l'action à la clôture du marché vendredi. Le titre Sabadell ayant sous-performé celui de BBVA depuis l'annonce de la nouvelle offre, la prime est passée à 2,89% à la clôture mercredi.

(Rédigé par Jesús Aguado, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

BANCO SABADELL
3,2690 EUR Sibe -0,73%
BBVA
16,2450 EUR Sibe -0,64%
