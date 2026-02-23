BBVA lance une émission de dette en dollars
23/02/2026
Le prix de départ des tranches à taux fixe est de "IPT 100 points de base" pour la tranche sur trois ans et de "IPT 135 points de base" pour celle sur 10 ans. La tranche variable sur trois ans est indexée sur l'indice SOFR.
Cette émission fait partie du plan de financement du groupe bancaire espagnol pour 2026 et vise à refinancer les émissions éligibles aux calculs MREL et à soutenir la croissance du crédit.
Il s'agit de la 2e émission d'obligations de l'année par BBVA. En janvier 2026, l'établissement bancaire a placé 2 MdsEUR sur une émission de dette senior non privilégiée en deux tranches.
Valeurs associées
|20,0700 EUR
|Sibe
|+1,26%
