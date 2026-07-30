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BBVA: bénéfice record au premier semestre, plus de six milliards d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 30/07/2026 à 08:44
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La banque espagnole BBVA a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net record de plus de six milliards d'euros au premier semestre, en forte hausse de 11,1% sur un an, porté par l'activité de crédit.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

( AFP / GABRIEL BOUYS )

L'établissement bancaire originaire du Pays basque, qui revendique 127.000 employés et 82,8 millions de clients dans le monde, a précisé dans un communiqué avoir engrangé entre janvier et juin 6,05 milliards d'euros de profits, contre 5,45 milliards sur la même période de l'an dernier.

Sur les six premiers mois de l'année, "nous avons obtenu des résultats remarquables : le bénéfice attribué a dépassé les six milliards d'euros pour la première fois", s'est félicité le directeur général de BBVA, Onur Genç, cité dans le communiqué.

Le groupe a réalisé près de la moitié de son activité au Mexique, son principal marché (44,1%), un tiers en Espagne (32,2%), tout en étant toujours présent en Turquie (7,9%).

Ses revenus ont, quant à eux, explosé de 17,3% en rythme annuel sur la période, s'établissant à 21,16 milliards d'euros.

La banque est visée depuis mi-juin, tout comme cinq autres établissements bancaires espagnols, par une procédure ouverte par le gendarme boursier à Madrid (CNMV) pour de possibles pratiques anticoncurrentielles.

La fin d'année 2025 avait rimé pour BBVA avec le feuilleton à rebondissements de son OPA (offre publique d'achat) hostile sur sa rivale Sabadell, qui a fini par échouer, un énorme revers pour le groupe basé à Bilbao (nord de l'Espagne), qui ambitionnait de créer un géant bancaire européen capable de concurrencer Santander et BNP Paribas.

En décembre, BBVA a scellé "une alliance stratégique" avec le géant américain OpenAI, créateur de ChatGPT, pour accélérer le déploiement généralisé de l'intelligence artificielle au sein du groupe espagnol, qui ambitionne de se réinventer avec l'IA.

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