BBVA: bénéfice en forte hausse au 1er trimestre, en pleine OPA sur Sabadell

La banque espagnole BBVA a annoncé mardi avoir dégagé un bénéfice en hausse de 23% au premier trimestre, en pleine OPA sur sa concurrente Sabadell, sur laquelle l'autorité de la concurrence espagnole doit se prononcer cette semaine.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le géant bancaire, présent principalement en Espagne, au Mexique et en Turquie, a dégagé 2,7 milliards d'euros de profits nets sur les trois premiers mois de l'année, contre 2,2 milliards sur la même période voilà un an.

Ce chiffre est nettement supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 2,4 milliards d'euros de bénéfice net.

Il a été atteint malgré la baisse des taux d'intérêt dans la zone euro, qui a réduit ses marges, et en dépit du climat d'incertitude économique généré par la hausse des droits de douane américains.

"Nous avons démarré l'année 2025 avec force", se félicite dans un communiqué le directeur général de BVVA, Onur Genç, qui attribue ces résultats à une forte activité commerciale, notamment au Mexique, où l'octroi de crédit du groupe aux entreprises a progressé de 25%.

Ces résultats sont publiés alors que le groupe originaire du Pays basque attend de façon imminente la décision du gendarme de la concurrence espagnole (CNMC) sur son offre publique d'achat (OPA) lancée sur sa concurrente Sabadell.

BBVA a déjà obtenu en septembre l'aval de la Banque centrale européenne (BCE) à cette OPA, rejetée par Sabadell. S'il obtient le feu vert de la CNMC, il reviendra au gouvernement de Pedro Sanchez d'examiner l'opération.

Ce dernier, qui a toujours promis d'avoir "le dernier mot", ne peut pas bloquer à proprement parler l'opération, mais pourrait décider de renforcer les conditions fixées par la CNMC, jusqu'à pousser BBVA à jeter l'éponge.

"Nous vivons un moment clé. L'Europe a besoin de banques plus grandes pour faire face aux investissements nécessaires dans la technologie, la durabilité, l'énergie et la défense", souligne dans le communiqué Onur Genç.

"Dans ce contexte, l'union avec Banco Sabadell est une grande opportunité pour unir nos forces et créer une banque plus solide, compétitive et rentable", ajoute-t-il.

BBVA avait tenté une première fois d'absorber Sabadell en novembre 2020. Mais cette tentative s'était heurtée au refus de la banque catalane, en raison d'une offre alors jugée insuffisante.

Leur fusion donnerait naissance à un groupe capable de rivaliser avec Santander, première banque d'Europe continentale avec plus de 90 milliards d'euros de capitalisation.