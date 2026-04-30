BBVA bat le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 12:43
L'établissement financier basque explique cette performance par la dynamique de son activité, avec des prêts à la clientèle en progression de 17% (à taux de change constants), ce qui a permis d'accroître son produit net d'intérêts de plus de 20% sur un an.
BBVA ajoute que cette croissance s'est accompagnée d'une rentabilité et d'une création de valeur élevées pour les actionnaires : le ROTE s'est établi à 21,7% et la valeur comptable tangible par action, dividendes inclus, a progressé de 18,1% sur un an.
"Nos résultats de ce trimestre indiquent que nous progressons dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique et que nous sommes en bonne voie d'atteindre les objectifs fixés pour 2028. Tout cela dans un contexte géopolitique complexe", juge le CEO Onur Genç.
Revendiquant aussi une situation financière solide, avec un ratio CET1 de 12,83% à fin mars, le groupe a l'intention de démarrer, la semaine prochaine, la dernière tranche de son programme extraordinaire de rachat d'actions, pour un montant maximal de 1,46 MdEUR.
Valeurs associées
|18,8100 EUR
|Sibe
|+1,81%
A lire aussi
-
Les militants propalestiniens de la "flottille pour Gaza" arrêtés au large de la Crète par l'armée israélienne vont finalement être conduits en Grèce plutôt qu'en Israël, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères israélien. Les autorités avaient d'abord ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à "sévère", évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille dans le nord de Londres et une hausse de la "menace islamiste et d’extrême droite". "Aujourd'hui, le niveau national ... Lire la suite
-
Mali: blocus jihadiste sur la capitale Bamako, hommage sous haute sécurité au ministre de la Défense tué
Les jihadistes du JNIM ont commencé jeudi à imposer un blocus routier sur la capitale malienne Bamako où un hommage sous haute sécurité a été rendu au ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans les attaques pendant le weekend contre des positions stratégiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer