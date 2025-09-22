BBVA améliore de 10% son offre sur Sabadell

(AOF) - Le conseil d'administration de BBVA a amélioré de 10% l'offre faite aux actionnaires de Banco Sabadell. Celle-ci représente désormais 3,39 euros par action, soit un montant total de 17 milliards d'euros. BBVA propose désormais une action BBVA contre 4,8376 titres de sa concurrente alors qu'elle offrait auparavant une action ordinaire et 0,70 euro en espèces pour 5,5483 titres Banco Sabadell. Le conseil d'administration a également accepté de renoncer à la possibilité d'améliorer encore la contrepartie et de prolonger la période d'acceptation.

BBVA souligne que sa proposition, étant désormais entièrement en actions, les actionnaires ayant réalisé des plus-values ne seront pas imposables en Espagne si le taux d'acceptation dépasse 50% des droits de vote de Banco Sabadell. La transaction serait en effet alors considérée comme fiscalement neutre.