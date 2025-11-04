BBVA a placé 1 milliard d'euros dans une obligation convertible conditionnelle
04/11/2025
Le prix d'émission a été fixé à 5,625 %, ce qui est nettement inférieur aux prévisions initiales de 6,125 %.
L'obligation émise a une fenêtre de remboursement en novembre 2032. Cette émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement de gros de la banque à l'horizon 2025 et vise à renforcer les fonds propres hybrides AT1 du Groupe.
En 2025, le Groupe a réalisé les émissions suivantes : une obligation convertible conditionnelle de 1 milliard de dollars en janvier, une émission de dette subordonnée Tier 2 de 1 milliard d'euros en février, 1 milliard d'euros de dette senior non préférée en juillet et une obligation senior non préférée verte de 1 milliard d'euros.
