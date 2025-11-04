 Aller au contenu principal
BBVA a placé 1 milliard d'euros dans une obligation convertible conditionnelle
04/11/2025

BBVA a placé 1 milliard d'euros dans une obligation convertible conditionnelle (connue sous le nom de CoCo ou AT1) en euros ce lundi, avec une demande atteignant plus de 5,250 milliards d'euros.

Le prix d'émission a été fixé à 5,625 %, ce qui est nettement inférieur aux prévisions initiales de 6,125 %.

L'obligation émise a une fenêtre de remboursement en novembre 2032. Cette émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement de gros de la banque à l'horizon 2025 et vise à renforcer les fonds propres hybrides AT1 du Groupe.

En 2025, le Groupe a réalisé les émissions suivantes : une obligation convertible conditionnelle de 1 milliard de dollars en janvier, une émission de dette subordonnée Tier 2 de 1 milliard d'euros en février, 1 milliard d'euros de dette senior non préférée en juillet et une obligation senior non préférée verte de 1 milliard d'euros.

