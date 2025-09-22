BBVA a amélioré de 10 % l'offre aux actionnaires de Banco Sabadell
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 14:57
La nouvelle offre porte sur une nouvelle action BBVA pour 4,8376 actions Banco Sabadell.
L'offre valorise l'action Banco Sabadell à 3,39 euros par action, à son plus haut niveau depuis plus d'une décennie.
La valeur équivalente actuelle de l'offre a augmenté de 60 % depuis le 29 avril 2024, la veille de la publication des négociations de fusion, passant de l'offre initiale de 12,2 milliards d'euros à 19,5 milliards d'euros.
La contrepartie sera désormais entièrement en actions, de sorte que les actionnaires ayant des plus-values ne seraient pas soumis à l'impôt en Espagne, si l'acceptation dépasse 50 % des droits de vote de Banco Sabadell, car la transaction serait considérée comme fiscalement neutre dans ce cas.
Le conseil d'administration a également convenu de renoncer à la fois à la possibilité d'apporter d'autres améliorations à l'examen et de prolonger la période d'acceptation.
' Avec cette offre améliorée, nous mettons une proposition extraordinaire entre les mains des actionnaires de Banco Sabadell, une proposition qui combine une valorisation et un prix historiques avec la possibilité de participer à la valeur substantielle générée par l'intégration ', a déclaré Carlos Torres Vila, président de BBVA.
Valeurs associées
|16,0150 EUR
|Sibe
|-3,00%
