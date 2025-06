Bayer: vers une nouvelle indication pour le Nubeqa en Europe information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait rendu un avis favorable en vue de l'approbation du Nubeqa dans une troisième indication dans le cancer avancé de la prostate.



Cette opinion positive concerne le traitement des patients atteints de cancer de la prostate sensible à la castration métastatique (CPSCm), en association avec une hormonothérapie anti-androgénique (ADT).



D'après Bayer, cette combinaison a permis de réduire de 46%, lors d'essais cliniques de phase III, le risque de progression radiographique de la maladie ou de décès en comparaison d'un placebo et d'une ADT.



Le groupe pharmaceutique allemand ajoute que l'avis positif rendu par le CHMP renforce le potentiel du Nubeqa à s'imposer comme un traitement de référence à différents stades du cancer de la prostate, avec ou sans chimiothérapie, élargissant ainsi les options thérapeutiques à la disposition des médecins.



La décision finale de la Commission européenne concernant l'autorisation de mise sur le marché est attendue au cours des prochains mois.



A noter que l'Agence américaine des médicaments (FDA) vient également d'approuver Nubeqa dans cette indication.





