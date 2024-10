Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: va présenter ses derniers résultats sur la ménopause information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Bayer présentera les derniers résultats de ses recherches sur les symptômes de la ménopause, y compris les troubles du sommeil associés à la ménopause, lors du19e Congrès mondial sur la ménopause qui se tiendra du 19 au 22 octobre à Melbourne, en Australie.



Les données comprennent la première publication des résultats de la collaboration récemment annoncée entre Bayer et Samsung pour élargir la base de connaissances sur les troubles du sommeil associés à la ménopause.



'Les recherches qui seront présentées démontrent l'engagement continu de Bayer, en tant que leader dans le domaine des soins de santé pour les femmes, à faire progresser la science et à accroître la sensibilisation et l'éducation autour de la ménopause' indique le groupe.





