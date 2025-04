Bayer: sollicite l'EMA pour une nouvelle indication d'Eylea information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir soumis une demande auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) afin d'obtenir l'autorisation de l'aflibercept 8 mg (nom commercial : Eylea) dans le traitement de l'oedème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR).



Si elle était acceptée, il s'agirait alors de la troisième indication de l'aflibercept 8 mg, renforçant ainsi le statut de médicament phare d'Eylea.



La demande du laboratoire s'appuie sur les résultats positifs d'une étude de phase III.



Selon Christine Roth, vice-présidente exécutive et membre de l'équipe de direction Pharmaceutiques chez Bayer, cette demande 'représente une avancée importante pour améliorer la prise en charge des patients atteints d'OVR'.



De plus, 'une fois approuvé, l'aflibercept 8 mg élargira les options de traitement durables, réduisant la fréquence des injections et des visites en clinique', a-t-elle souligné.







