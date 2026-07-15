Bayer signe un accord de licence avec le semencier français RAGT

Bayer a annoncé mercredi avoir conclu un accord de licence exclusif avec le fabricant français de semences agricoles RAGT, dans le cadre de son projet visant à faire progresser la commercialisation de semences de blé hybride en Europe et en Amérique du Nord au cours des prochaines années.

Le groupe chimique allemand précise que ce partenariat, qui prévoit d'associer le matériel génétique ("germoplasme") et le savoir-faire du semencier français avec ses propres capacités de sélection, va lui permettre de considérablement renforcer sa position en Europe.

L'accord repose en effet sur l'octroi d'une large licence sur du matériel génétique de blé de première qualité, spécifiquement adapté aux environnements européens.

Un marché jugé prometteur

Selon Bayer, le blé hybride représente une opportunité majeure, mais encore largement inexploitée au sein de la culture vivrière la plus courante dans le monde.

D'après ses estimations, les semences hybrides pourraient permettre d'augmenter la production de blé sans mobiliser de terres agricoles ou de ressources supplémentaires, en offrant un rendement supplémentaire de 10% par rapport au blé conventionnel issu de la pollinisation libre.

Bayer indique viser un chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre un milliard d'euros dans le domaine d'ici au milieu des années 2040, soit un peu plus d'une décennie après le lancement commercial de ces produits, prévu au début des années 2030.