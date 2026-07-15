 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bayer signe un accord de licence avec le semencier français RAGT
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 11:23

Bayer a annoncé mercredi avoir conclu un accord de licence exclusif avec le fabricant français de semences agricoles RAGT, dans le cadre de son projet visant à faire progresser la commercialisation de semences de blé hybride en Europe et en Amérique du Nord au cours des prochaines années.

Le groupe chimique allemand précise que ce partenariat, qui prévoit d'associer le matériel génétique ("germoplasme") et le savoir-faire du semencier français avec ses propres capacités de sélection, va lui permettre de considérablement renforcer sa position en Europe.

L'accord repose en effet sur l'octroi d'une large licence sur du matériel génétique de blé de première qualité, spécifiquement adapté aux environnements européens.

Un marché jugé prometteur

Selon Bayer, le blé hybride représente une opportunité majeure, mais encore largement inexploitée au sein de la culture vivrière la plus courante dans le monde.

D'après ses estimations, les semences hybrides pourraient permettre d'augmenter la production de blé sans mobiliser de terres agricoles ou de ressources supplémentaires, en offrant un rendement supplémentaire de 10% par rapport au blé conventionnel issu de la pollinisation libre.

Bayer indique viser un chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre un milliard d'euros dans le domaine d'ici au milieu des années 2040, soit un peu plus d'une décennie après le lancement commercial de ces produits, prévu au début des années 2030.

Valeurs associées

BAYER
48,210 EUR XETRA -1,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Icone PayPal sur un smartphone. (Crédit: Brett Jordan / Pexels)
    Offres du jour-Fusions et acquisitions
    information fournie par Reuters 15.07.2026 11:39 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées ... Lire la suite

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Puces: le fabricant chinois CXMT veut lever jusqu'à 8,6 milliards d'euros en entrant en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.07.2026 11:37 

    CXMT, principal fabricant chinois de puces mémoire, cherche à lever jusqu'à 8,6 milliards d'euros en s'introduisant à la Bourse de Shanghai, à l'heure où Pékin entend doper les semi-conducteurs produits localement dans sa course à l'IA avec les Etats-Unis. ChangXin ... Lire la suite

  • Nexans : Une opportunité à court terme (325KS)
    Nexans : Une opportunité à court terme (325KS)
    information fournie par Zonebourse 15.07.2026 11:36 

    (Zonebourse.com) L'action Nexans atteint des territoires survendus à l'approche d'un niveau important situé vers 130.8 EUR. Cette situation accrédite la possible mise en place d'un rebond technique du titre. Ainsi, les cours pourraient retrouver de la vigueur et ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo d'AFP TV montrant le nouvel hélicoptère H145 D3 de la Gendarmerie nationale se préparant à quitter la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay pour participer au défilé militaire annuel à Paris, le 14 juillet 2026 ( AFP / Benoît DUCROCQ )
    Par-dessus les Champs-Elysées, les gendarmes paradent avec leur nouvel hélicoptère super puissant
    information fournie par AFP 15.07.2026 11:34 

    Les cinq pales tourbillonnant à pleine puissance, l'hélicoptère bleu survole mardi la tribune présidentielle avant de descendre l'avenue des Champs-Élysées, "un honneur" pour le tout dernier équipement aéronef de la gendarmerie, doté de technologies dernier cri. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
85,3 +0,19%
CAC 40
8 356,59 -0,12%
2CRSI
27,86 -1,21%
TOTALENERGIES
70,94 -0,37%
VUSION
117 -11,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank