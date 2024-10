Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: résultat positif de l'Eylea 8 mg pour l'OMD information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 12:29









(CercleFinance.com) - Les résultats de l'étude d'extension ouverte de PHOTON montrent que les patients atteints d'oedème maculaire diabétique (OMD) randomisés pour Eylea 8 mg ont maintenu des améliorations visuelles et anatomiques au bout de trois ans.



Les patients qui sont passés à Eylea 8 mg ont démontré une réaccumulation liquidienne nettement plus lente après leur première dose d'Eylea 8 mg, par rapport à leur taux précédent de réaccumulation liquidienne avec Eylea 2 mg. Le profil d'innocuité d'Eylea 8 mg est demeuré favorable au cours de la troisième année.



' Ces résultats à long terme sont sans précédent et démontrent qu'Eylea 8 mg permet d'obtenir un contrôle durable de la maladie avec des intervalles de traitement prolongés pour la grande majorité des patients dans un cadre similaire à la pratique clinique réelle ', a déclaré Diana Do, MD, professeure d'ophtalmologie et vice-présidente des affaires cliniques au Byers Eye Institute de l'Université de Stanford, aux États-Unis.



' Sur la base des données positives, Eylea 8 mg a le potentiel de devenir le nouveau traitement de référence dans l'oedème maculaire diabétique. '





Valeurs associées BAYER 26,16 EUR XETRA -0,82%