Bayer: réorganisation de l'agrochimie en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Bayer fait part d'un projet de réorganisation de ses activités d'agrochimie dans les domaines de la production de phytosanitaires et de la recherche et développement en Allemagne, 'étape nécessaire pour assurer la compétitivité mondiale de la division'.



Le groupe justifie ce projet par la concurrence de fabricants de phytosanitaires génériques, en particulier en Asie, une situation en outre 'exacerbée par l'augmentation des restrictions réglementaires et des barrières nationales à l'exportation'.



Bayer cessera ses activités à Francfort après la fin de 2028, en les vendant pour une partie ou en les délocalisant pour une autre. La production sur le site de Dormagen sera rationalisée afin d'assurer sa compétitivité pour l'avenir.



Les activités de R&D seront optimisées en termes de coûts, toutes les activités essentielles devant être relocalisées sur le site principal de Monheim, où se trouvent déjà les activités de R&D d'insecticides et, dans une certaine mesure, de fongicides.





Valeurs associées BAYER 24,2650 EUR XETRA +0,91%