BAYER RECONNAÎT DES "OBSTACLES" DANS L'ACCORD DE 11 MILLIARDS DE DOLLARS SUR LE ROUNDUP (Reuters) - Bayer a déclaré jeudi qu'il y avait des "obstacles" dans la mise en oeuvre de l'accord de 11 milliards de dollars conclu aux Etats-Unis pour mettre fin aux procédures lancées contre son herbicide Roundup après les doutes émis par un juge sur les progrès de l'accord. Le groupe allemand s'efforce de mettre un terme aux poursuites engagées contre le Roundup et d'autres produits à base de glyphosate, dont il a héritées lors du rachat de Monsanto pour 63 milliards de dollars, bouclé en 2018. Selon Bloomberg, le juge américain Vince Chhabria a déclaré lors d'une audience jeudi qu'il craignait que Bayer n'ait "manipulé" le processus de règlement depuis l'annonce de l'accord à l'amiable en juin. Il a menacé de lever la suspension du litige et de laisser la procédure judiciaire se poursuivre. Un avocat a déclaré qu'il était prêt à porter les poursuites devant les tribunaux. "Il y a souvent des obstacles dans la mise en oeuvre d'une résolution de cette ampleur mais nous restons convaincus qu'un règlement global sera finalisé et exécuté", a déclaré Bayer dans un communiqué. Le juge Chhabria a dit aux parties prenantes de continuer à finaliser le règlement et de se concerter sur les prochaines étapes en cas de reprise du litige, une nouvelle audience étant prévue le 24 septembre pour discuter des progrès, a rapporté une source. Il a vivement critiqué la description de l'accord faite par la société en juin et a déclaré qu'il était enclin à rendre publiques plusieurs lettres confidentielles d'avocats spécialisés dans les questions de consommation se plaignant que Monsanto, la filiale de Bayer, revenait sur l'accord, a rapporté Bloomberg. (Mrinalika Roy et Tom Hals, version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)

Valeurs associées BAYER XETRA -1.74%