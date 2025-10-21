 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 253,50
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bayer publie des résultats encourageants de phase I dans l'insuffisance cardiaque
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 16:50

AskBio (filiale à 100% de Bayer) annonce la publication dans Nature Medicine des données à 12 mois de son essai de phase 1 portant sur AB-1002, une thérapie génique expérimentale destinée au traitement de l'insuffisance cardiaque congestive.

L'étude non randomisée à escalade de dose, menée chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque non ischémique de classe III selon la classification NYHA, a démontré l'absence d'effets indésirables liés au traitement et des améliorations cliniquement significatives sur plusieurs critères d'efficacité.

Le produit, administré en injection intra-coronaire unique, montre un tropisme cardiaque marqué.

Canwen Jiang, directeur du développement et directeur médical d'AskBio, souligne la nécessité de 'progresser dans des thérapies innovantes ciblant les causes profondes de l'insuffisance cardiaque'.

L'essai de phase 2 GenePHIT, randomisé et contrôlé contre placebo, est actuellement en cours au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Valeurs associées

BAYER
27,355 EUR XETRA -0,27%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank