Bayer publie des résultats encourageants de phase I dans l'insuffisance cardiaque
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 16:50
L'étude non randomisée à escalade de dose, menée chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque non ischémique de classe III selon la classification NYHA, a démontré l'absence d'effets indésirables liés au traitement et des améliorations cliniquement significatives sur plusieurs critères d'efficacité.
Le produit, administré en injection intra-coronaire unique, montre un tropisme cardiaque marqué.
Canwen Jiang, directeur du développement et directeur médical d'AskBio, souligne la nécessité de 'progresser dans des thérapies innovantes ciblant les causes profondes de l'insuffisance cardiaque'.
L'essai de phase 2 GenePHIT, randomisé et contrôlé contre placebo, est actuellement en cours au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Valeurs associées
|27,355 EUR
|XETRA
|-0,27%
A lire aussi
-
Les mémoires posthumes de l'Américaine Virginia Giuffre, la principale accusatrice du prince Andrew dans le cadre de l'affaire Epstein, ont été mises en vente mardi, accentuant encore la pression sur le frère du roi Charles déjà tombé en disgrâce. Dans "Nobody's ... Lire la suite
-
Adidas a relevé mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, citant la "dynamique de la marque" et les efforts visant à atténuer les coûts supplémentaires liés à l'augmentation des droits de douane américains. L'équipementier sportif ... Lire la suite
-
Une femme a pour la première fois mardi été nommée à la tête du gouvernement japonais, la nationaliste Sanae Takaichi. Elle a aussitôt annoncé un "programme économique" pour faire face à la hausse des prix et dit vouloir des "discussions franches" avec Donald Trump. ... Lire la suite
-
Vivendi a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse légère de 0,9% sur un an à taux de change et périmètre constants. La holding, dont le conseil de surveillance est présidé par Yannick Bolloré, s'est réjouie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer