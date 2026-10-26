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Bayer publie des données de phase clinique favorables pour son Darolutamide
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 08:43

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Le groupe pharmaceutique allemand Bayer a dévoilé de nouvelles données cliniques positives, présentées lors du symposium présidentiel du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO 2026). L'étude évalue l'ajout de son inhibiteur des récepteurs aux androgènes, le Darolutamide, au traitement de référence combinant hormonothérapie (ADT) et radiothérapie locorégionale (RT) chez des patients atteints d'un cancer de la prostate à haut risque de récidive, une indication pour laquelle la molécule n'est pas encore approuvée.

Avec un suivi médian de 3,8 ans, l'analyse intermédiaire montre une amélioration significative de la survie sans métastase basée sur l'imagerie conventionnelle (MFS-CI), le critère d'évaluation. L'association avec le Darolutamide réduit le risque de métastase ou de décès de 58% par rapport au placebo.

Le profil d'innocuité s'est montré conforme aux données connues du produit, avec une incidence d'effets indésirables comparable à celle du groupe témoin.

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