Bayer présentera jeudi des données de phase III dans les AVC
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 11:56
L'essai, baptisé 'Oceanic-Stroke', vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de cet inhibiteur oral du facteur XIa (FXIa) chez les patients ayant subi un AVC ischémique non cardioembolique ou un accident ischémique transitoire (AIT) à haut risque. Il a inclus quelque 12.300 participants.
Après l'échec d'une précédente étude de phase III menée sur l'asundexian chez des patients atteints de fibrillation auriculaire et présentant un risque d'accident vasculaire cérébral, les investisseurs n'affichent plus beaucoup d'espoir sur ce médicament expérimental, même si certains analystes estiment que les résultats à venir pourraient réserver quelques bonnes surprises.
A la Bourse de Francfort, l'action Bayer grignotait 0,2% mardi en fin de matinée en amont de cette présentation.
Valeurs associées
|27,335 EUR
|XETRA
|-0,35%
A lire aussi
-
Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite
-
Hermès annonce la nomination de Grace Wales Bonner au poste de directrice de création du prêt-à-porter masculin. Elle présentera sa première collection pour Hermès en janvier 2027. Diplômée en 2014 de la Central Saint Martins à Londres, Grace Wales Bonner a reçu ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron estime durant une conférence de presse en Slovénie, que le cessez-le-feu restait "très fragile" à Gaza et appelle à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, "une urgence absolue", pour faire entrer l'aide humanitaire. ... Lire la suite
-
Des concessions territoriales en Ukraine "ne peuvent être négociées" que par son président Volodymyr Zelensky, affirme le chef de l'Etat français Emmanuel Macron à Ljubljana en Slovénie. SONORE
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer