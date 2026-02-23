Bayer poursuit Johnson & Johnson pour la commercialisation d'un médicament contre le cancer de la prostate

Bayer BAYGn.DE a poursuivi Johnson & Johnson JNJ.N lundi, accusant le fabricant rival de faire de la publicité mensongère pour un médicament destiné à traiter le cancer de la prostate.

Selon une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, Johnson & Johnson a lancé une campagne de publicité mensongère contre le médicament Nubeqa de Bayer, afin de promouvoir et de démontrer la prétendue supériorité de son propre médicament, Erleada.

Bayer réclame des dommages-intérêts triplés, la récupération de profits prétendument mal acquis et une injonction pour mettre fin à la prétendue publicité mensongère de Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.