Bayer poursuit Johnson & Johnson pour la commercialisation d'un médicament contre le cancer de la prostate
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte; ajout d'accusations dans la plainte, changement de date à NEW YORK)

Bayer BAYGn.DE a poursuivi Johnson & Johnson JNJ.N lundi, accusant le fabricant rival de faire de la publicité mensongère pour un médicament destiné à traiter le cancer de la prostate.

Selon une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, Johnson & Johnson a lancé une campagne de publicité mensongère contre le médicament Nubeqa de Bayer, afin de promouvoir et de démontrer la prétendue supériorité de son propre médicament, Erleada.

Bayer réclame des dommages-intérêts triplés, la récupération de profits prétendument mal acquis et une injonction pour mettre fin à la prétendue publicité mensongère de Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

BAYER
42,805 EUR XETRA -2,00%
JOHNSON&JOHNSON
246,140 USD NYSE +1,50%
