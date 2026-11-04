Bayer obtient un feu vert en Chine pour le Sevabertinib

Le groupe allemand a annoncé que l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) en Chine a accordé une autorisation de mise sur le marché pour le Sevabertinib.

La molécule est autorisée comme traitement de première intention chez les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non résécable, localement avancé ou métastatique, présentant des mutations activatrices du gène HER2 (ERBB2).

Ce feu vert élargit le champ commercial de la thérapie ciblée en Chine, où elle avait déjà été homologuée plus tôt cette année en monothérapie après l'échec d'une première ligne de traitement systémique. Il renforce également la position du groupe pharmaceutique allemand sur le segment de l'oncologie de précision, après les autorisations accélérées accordées au sevabertinib en première ligne par le ministère japonais de la Santé en août, puis par la FDA américaine en septembre 2026.