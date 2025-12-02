Bayer obtient l'appui du procureur dans un litige sur le 'Roundup', le titre s'envole
L'enjeu juridique central sera de déterminer si le droit fédéral, qui fixe les exigences d'étiquetage, prime sur les actions fondées sur un défaut d'avertissement au niveau des États.
Le CEO Bill Anderson souligne que 'le soutien du gouvernement américain est une étape importante et une bonne nouvelle pour les agriculteurs, qui ont besoin de clarté réglementaire'. Bayer rappelle que des dispositions comparables au Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) existent dans d'autres lois fédérales, ce qui renforce la nécessité d'une position unifiée.
Une décision favorable pourrait accélérer la résolution de dizaines de milliers de dossiers Roundup.
Abhishek Raval, chargé du dossier chez AlphaValue, rapporte que ce soutien de l'administration américaine à Bayer pourrait permettre de limiter le nombre de plaintes déposées contre l'entreprise concernant le Roundup.
'Ces plaintes affirment que l'herbicide Roundup de la firme est cancérigène. Le procureur général des États-Unis (D. John Sauer) a fait valoir qu'une décision favorable aux plaignants pourrait remettre en question les conclusions scientifiques de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), qui a approuvé le Roundup sans aucune mention de risque de cancer sur son étiquette', indique le broker.
AlphaValue rappelle par ailleurs que Bayer a déjà versé quelque 10 milliards de dollars d'indemnités depuis 2020 et n'a pas encore obtenu de décision favorable concernant les affaires en cours. Le groupe Bayer indique poursuivre sa stratégie visant à contenir significativement le contentieux d'ici fin 2026.
'Dans l'ensemble, nous prévoyons une réaction positive des marchés à cette évolution', indique AlphaValue. Le titre s'arrogeait d'ailleurs près de 12% à Francfort peu avant 10 heures.
