Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: objectifs confirmés malgré un 3ème trimestre faible information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - Bayer a confirmé mercredi ses objectifs annuels en dépit de résultats ressortis en deçà des attentes sur le troisième trimestre.



Le groupe chimique et pharmaceutique allemand a fait état ce matin d'un Ebitda (excédent brut d'exploitation, EBE) avant éléments exceptionnels en baisse de 31% à 1,68 milliard d'euros, à comparer à un consensus de 1,72 milliard.



Son chiffre d'affaires s'est replié de 0,2% à 10,34 milliards d'euros, un niveau là encore inférieur à l'estimation moyenne du marché (10,44 milliards).



Le groupe basé à Leverkusen a confirmé ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 48,5 et 49,5 milliards d'euros pour un Ebitda allant de 11,3 à 11,8 milliards d'euros.



'Ces chiffres étaient plus ou moins attendus, mais le marché devrait bien accueillir la confirmation des objectifs annuels après s'être inquiété d'une nouvelle révision à la baisse de ses prévisions', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer reculait de 0,1% suite à cette publication sans éclat.





Valeurs associées BAYER XETRA -1.50%