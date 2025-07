Bayer: nouvel accord de distribution avec M2i information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir signé un nouvel accord avec M2i, un spécialiste française des molécules complexes pour les sciences de la vie, pour la distribution exclusive de gels de phéromones en Asie-Pacifique, en Amérique latine et aux États-Unis.



Depuis 2023, l'Allemand est le distributeur exclusif des produits M2i en Europe et dans certains pays africains ciblant les lépidoptères et des ravageurs suceurs dans des cultures telles que les fruits à noyau et à pépins, les tomates et les raisins.



Aujourd'hui, les deux sociétés étendent leur champ d'action pour servir les agriculteurs au-delà de l'Europe et de l'Afrique et renforcent leur partenariat stratégique pour fournir des solutions de protection biologique des cultures à l'échelle mondiale.





