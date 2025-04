Bayer: nomme le prochain directeur financier de Crop Science information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 16:32









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que la nomination de Guru Ramamurthy en tant que directeur financier de la division Crop Science à compter du 1er juillet 2025, en remplacement d'Oliver Rittgen, qui quitte le groupe après y avoir passé 25 ans.



Actuellement directeur financier de Bayer US, Guru Ramamurthy pourra s'appuyer sur plus de 20 ans d'expérience au sein du groupe. Il a notamment occupé des postes de direction financière en Allemagne, en Italie, au Japon et aux États-Unis.



Bayer ajoute que le successeur de Guru Ramamurthy à la direction financière de Bayer US sera annoncé 'ultérieurement'.





