Bayer: le mandat du CEO prolongé jusqu'en 2029 information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 17:05









(Zonebourse.com) - Bayer annonce que son conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de prolonger le contrat de son CEO Bill Anderson jusqu'au 31 mars 2029, alors qu'il devait initialement s'achever en 2026.



Arrivé en juin 2023 à la tête du groupe, Bill Anderson dirige un vaste programme de transformation, visant notamment à renforcer la R&D pharmaceutique, améliorer la rentabilité d'Agriculture et réduire la dette.



Bayer a déjà supprimé environ 11 000 postes et divisé par deux ses niveaux hiérarchiques, s'orientant vers deux milliards d'euros d'économies d'ici 2026.



Selon Norbert Winkeljohann, président du conseil de surveillance, Bill Anderson 'trace la bonne voie' pour le redressement du groupe.





Valeurs associées BAYER 27,5650 EUR XETRA +0,92%