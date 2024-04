Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: le discours positif du directeur général à l'AG salué information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - L'action Bayer affichait l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX vendredi à la Bourse de Francfort, les investisseurs semblant apprécier le ton confiant et volontariste adopté par le nouveau directeur général lors de l'assemblée générale du groupe.



'Restaurer la confiance et mettre Bayer en marche pour une amélioration de ses performances', voilà le discours martelé aujourd'hui par Bill Anderson à l'occasion de la réunion organisée à Leverkusen.



Le patron du groupe de chimie et de pharmacie, qui a pris ses fonctions en juin dernier, a fait part de sa confiance quant à la réalisation des objectifs fixés pour 2024 et dans l'orientation stratégique prise par la société.



'2024 est la première année de notre phase de rajeunissement devant durer trois ans', a-t-il déclaré.



Si le dirigeant d'entreprise a reconnu que les métiers de protection des cultures et de santé grand public devraient connaître un début d'année difficile en raison du contexte de marché actuel, il s'est montré confiant dans l'atteinte des objectifs annuels.



Bill Anderson dit avoir ainsi identifié trois axes de travail prioritaires auxquels le groupe va devoir s'atteler au cours des deux ou trois années à venir.



Selon lui, ces principaux chantiers consistent à (1) faire face à l'extinction de brevets de médicaments, (2) régler les poursuites engagées aux Etats-Unis, (3) réduite le montant de la dette et (4) alléger la bureaucratie.



Ce discours optimiste était salué par un gain de 1,8% de l'action vendredi en fin de matinée.





